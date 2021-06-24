В Сургуте подсчитали среднюю стоимость летнего отдыха

Сургутяне готовы потратить на летний отдых в среднем около 200 тысяч рублей. Такие данные опубликовал «Вестник Сургутского района» со ссылкой на сургутский туристическо-визовый центр.

В эту сумму укладывается путевка на 13 ночей для семьи из четырех человек с перелетом, питанием, проживанием и трансфером. При этом уточняется, что на эту сумму можно отдохнуть в Египте или Турции.

Ранее siapress.ru сообщал, что с 22 июня Россия возобновила авиасообщение с Турцией. Подробнее о том, как улететь в Турецкую Республику из Сургута читайте здесь.