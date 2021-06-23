Школу в 32 микрорайоне Сургута планируют открыть 1 сентября

Школа в 32 микрорайоне Сургута получила разрешение на ввод в эксплуатацию и должна открыться 1 сентября 2021 года. Об этом сообщил директор окружного департамента строительства Кирилл Мыскин на заседании координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства.

«Строительство среднеобразовательной школы в микрорайоне 32 города Сургута завершено в срок. Школа получила разрешение на ввод в эксплуатацию. В настоящее время ведется оформление всех документов для ведения образовательной деятельности. Открытие состоится не позднее 1 сентября текущего года», - цитирует чиновника департамент общественных и внешних связей округа.

Как ранее сообщал siapress.ru, школа в 32 микрорайоне станет филиалом лицея имени Хисматулина. По итогам кампании по зачислению детей в первые классы она вошла в тройку самых популярных в городе.