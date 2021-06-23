Сургутские лужи пересчитали, нанесли на карту и составили план борьбы с ними

Глава Сургута Андрей Филатов рассказал о том, как идет борьба с давней сургутской проблемой – лужами. Ранее городские власти пересчитали места, где система водоотведения работает плохо или отсутствует, и нанесли на карту 52 лужи.

«Специалисты предложили вариант быстрого и приемлемого по затратам решения – установку локальных дренажных систем замкнутого цикла. Вода в них собирается в специальные ёмкости под землей и потом постепенно уходит в грунт. Решили проверить на деле, как работает, первую такую систему установили возле проезда к дому на Привокзальной, 6. Здесь вода стояла до этого постоянно. Вместе с директором Департамента городского хозяйства Кириллом Киселёвым и руководителем профсоюза железнодорожников Эмилией Трапезниковой побывал там вчера. По первым отзывам и результатам – опыт положительный, лужа ушла. Далее и сам проезд включаем в программу по асфальтированию, будем подходить к благоустройству комплексно», - написал градоначальник на личной странице в инстаграме.

Также же дренажные системы будут установлены еще на шести городских локациях. «Это лишь один из вариантов решения. Ищем и другие. Постепенно будем справляться со всеми большими лужами, которых в нашем городе просто быть не должно», - добавил Филатов.

Стоит отметить, что Андрей Филатов завел личную страницу в соцсети «Инстаграм» 23 июня. «Постараюсь публиковать здесь все самое важное и актуальное в повседневной работе, буду делиться своим видением по тем вопросам, что волнуют жителей города», - пообещал глава города.