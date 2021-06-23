В Сургутском районе нарушитель ПДД сбил человека на парковке

В среду, 23 июня, около 8.40 на автодороге Барсово – Сургут в ДТП пострадал 51-летний мужчина-пешеход. Авария произошла по вине 39-летнего водителя автомобиля Volkswagen. Автомобилист пошел на обгон в запрещенном месте, не сумел завершить маневр, протаранил забор и сбил пешехода на парковке.

«Водитель нарушил требования правил дорожного движения и выехал на полосу встречного движения в нарушении дорожного знака «Обгон запрещен». Не убедившись, что встречная полоса движения свободна на достаточном расстоянии, в процессе обгона создал препятствие и помеху другому участнику дорожного движения, не успевая завершить маневр и уходя от столкновения, не справился с управлением и выехал на прилегающую к обочине парковку, где допустил наезд на металлическое ограждение и стоящего на парковке пешехода», - рассказали в пресс-службе полиции Сургутского района.

Пострадавший госпитализирован в Сургутскую клиническую травматологическую больницу с травмами различной степени тяжести.

«Водитель иномарки был трезв, он не пострадал. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося, после чего будет принято процессуальное решение», - уточнили в полиции.