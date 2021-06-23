В Сургуте определили судьбу бывшего магазина «Книги»

Бывший магазин канцтоваров «Книги» по адресу Сибирская, 14 стал выглядеть как расписной терем. Это неприметное здание облюбовали вандалы и «хранители» незаконной рекламы. Вопрос с дальнейшей судьбы здания в центре города не раз обсуждался депутатами в сургутской думе. Ранее чиновники уже анонсировали, что здесь появится новая площадка для трудоустройства подростков.

«До конца года должны закончить с проектно-сметной документацией по капитальному ремонту этого объекта. Надеемся получить финансирование в следующем году. Мы назвали этот объект «Дом бытовых услуг», там будут работать прачечная и швейный цех. Его открытие позволит увеличить количество постоянных рабочих мест для трудоустройства подростков», – поделился начальник отдела молодежной политики администрации Сургута Евгений Лаптев.