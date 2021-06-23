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​Благоустройство не по-детски

Как подростки приводят в порядок дворы Сургута и зарабатывают на этом деньги

​Благоустройство не по-детски
Фото: siapress.ru

Эти ребята знают цену деньгам. Взяв в руки метлы и совки, они оправились зарабатывать, кто себе на карманные расходы, кто – подкопить на грандиозную цель, требующую финансовых вложений.

В первый месяц каникул не упустили возможность подзаработать и провести время с пользой 326 подростков. Все они трудоустроены в 18 бригадах по благоустройству в учреждении «Наше время».

Основной объем работ заключается в уборке территории. Бывает посадка цветов, очень редко – покраска ограждений. Подростки работают на придомовых территориях – определенные объемы им предоставляют управляющие компании. Захватывают и территории соцобъектов, детских садов, школ.

Кроме бригад по благоустройству в учреждении «Наше время» ведется набор еще в несколько подразделений: цех шелкографии и полиграфии, кафе «Собеседник», швейное отделение и мини-прачечная.

«К большому сожалению, в городе учреждение «Наше время» – это единственный работодатель, который предоставляет такое количество мест для несовершеннолетних. Мы уже несколько лет пытаемся исправить ситуацию, привлекаем к этому других работодателей. Очень сложный вопрос, потому что много законодательных требований, нюансов, которые нужно соблюдать. В первую очередь это то, что ребенок не работает полный рабочий день. Работаем плотно с Центром занятости, но сегодня 99% ребят трудоустраиваются в «Наше время», – рассказал начальник отдела молодежной политики администрации Сургута Евгений Лаптев.

Естественно, не многие работодатели готовы на 2,5 часа работы сотрудника выделить ставку. Они предпочитают делать это неофициально. И в этом нет большого секрета: подростки умудряются находить возможность подзаработать. Так и выпускник девятого класса Назар Дружинин. До прихода в «Наше время» он подрабатывал промоутером и даже продавцом в бутике в одном из торговых центров города. По словам мальчика, здесь наводить красоту во дворах ему нравится больше. «Я недавно работать начал. Мне здесь очень нравится, коллектив отличный сложился. Здесь и зарплата лучше. Когда я работал в бутике, за неделю я получал около трех тысяч. Работа скучная. А тут все время в движении и на свежем воздухе», – поделился Назар с корреспондентом siapress.ru.

В среднем подростки в бригадах получают от семи до девяти тысяч рублей, в зависимости от количества выработанных часов. Зимой и летом зарплата одним цветом, при том что в холодное время года рабочий день сокращен до 2,5 часов.

Всего с начала 2021 года в «Наше время» трудоустроено более 800 человек. Ежемесячно с подростками заключают трудовой договор. Трудоустройство официальное, а значит у ребят есть все гарантии, что за свою добросовестную работу они получат честно заработанное. Каждый месяц ведется новый набор. При желании можно вновь подать документы и продолжить работу.

Согласно трудовому кодексу, каждый ребенок работает не более трех часов в день. Есть две смены – летние каникулы это позволяют. Помимо этого, «Наше время» организует досуг ребят, проводятся спортивные – неплохая альтернатива школьному лагерю с возможностью подзаработать.

Сегодня официальное трудоустройство для подростков – это даже привилегия. Спрос превышает предложение: на 320 квотируемых мест набирается более 500 заявок. Из тех, кому повезло меньше, формируется живая очередь, так сказать, для резерва, если кто-то решит уволиться раньше конца месяца. В отделе молодежной политике администрации города отмечают, что во время пандемии в 2020 году в течение семи месяцев трудоустройство подростков не проводилось. Теперь приходится нагонять темпы.


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Сегодня в 17:23, просмотров: 406, комментариев: 0
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