В Сургуте произошло ДТП с учебным автомобилем

В Сургуте 17-летняя ученица автошколы попала в свое первое ДТП во время поездки с инструктором. Инцидент произошел 22 июня в 13:20 на Нефтеюганском шоссе, виновником аварии оказался уже опытный водитель.

По предварительным данным, молодой человек на «Ладе» не выдержал дистанцию и совершил столкновение с движущимся впереди автомобилем «Лада Гранта», которым управляла девушка. Кандидатка в водители получила травмы.

«На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 – за отказ от медицинского освидетельствования, 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 48 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 34 – за нарушение требований к перевозке детей», – сообщили в ГАИ Югры.