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По стопам Шувалова: новый мэр Сургута вышел в соцсети

У главы Сургута Андрея Филатова появилась официальная страница в «Инстаграме»

По стопам Шувалова: новый мэр Сургута вышел в соцсети
фото: Инстаграм Андрея Филатова

Глава Сургута Андрей Филатов завел официальную страницу в «Инстаграме». Эту информацию подтвердили в администрации города.

«Дорогие друзья! Создал сегодня свою страницу в Инстаграм. Надеюсь, она станет полезной для обмена мнениями и конструктивного диалога. Постараюсь публиковать здесь все самое важной и актуальное в повседневной работе, буду делиться своим видением по тем вопросам, что волнуют жителей города. Буду рад также более близкому знакомству с активом сургутян в социальных сетях», – написал мэр в своем первом посте.

Напомним, что ранее у градоначальника был официальный паблик во «ВКонтакте», однако ныне сообщество освещает деятельность его однопартийцев. На инаугурации Андрей Филатов рассказал, что его соцсети будут вестись по существу.


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Сегодня в 11:09, просмотров: 211, комментариев: 0
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