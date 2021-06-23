У главы Сургута Андрея Филатова появилась официальная страница в «Инстаграме»

Глава Сургута Андрей Филатов завел официальную страницу в «Инстаграме». Эту информацию подтвердили в администрации города.

«Дорогие друзья! Создал сегодня свою страницу в Инстаграм. Надеюсь, она станет полезной для обмена мнениями и конструктивного диалога. Постараюсь публиковать здесь все самое важной и актуальное в повседневной работе, буду делиться своим видением по тем вопросам, что волнуют жителей города. Буду рад также более близкому знакомству с активом сургутян в социальных сетях», – написал мэр в своем первом посте.

Напомним, что ранее у градоначальника был официальный паблик во «ВКонтакте», однако ныне сообщество освещает деятельность его однопартийцев. На инаугурации Андрей Филатов рассказал, что его соцсети будут вестись по существу.