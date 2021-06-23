В День памяти и скорби в Барсово на «Аллее Победы» прошел митинг

Ровно 80 лет назад в 4 часа утра фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, унесшая жизни около 28 миллионов человек.

Сегодня в День памяти и скорби в Барсово на «Аллее Победы» прошел районный митинг. В мероприятии приняли участие представители Думы Сургутского района – председатель Анатолий Сименяк и депутат Гульнара Рытова, заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина, глава Барсово Вячеслав Поздняков и воспитанники военно-патриотического объединения «Мужество».

«Мы обязаны передавать детям и внукам не сухие факты, а живые воспоминания о тех кровопролитных событиях. Нет ничего страшнее войны. Это не должно повториться! Светлая память всем известным и неизвестным Героям», — обратился к участникам митинга Анатолий Сименяк. Он также адресовал слова признательности ветеранам Великой Отечественной войны.

Вместе с присутствующими районные парламентарии возложили корзину цветов к памятному знаку «Аллея Победы» и почтили минутой молчания павших защитников Родины: участников сражений и мирных жителей, погибших от бомбардировок, голода и холода.