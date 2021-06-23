Центр охраны материнства и детства в Сургуте сможет принять первых пациентов в конце 2021 года

Стали известны сроки открытия нового перинатального центра в Сургуте. Центр охраны материнства и детства сможет принять первых пациентов в конце 2021 года после получения лицензий, необходимых для начала работы. Об этом сообщает «СургутИнформТВ» со ссылкой на Депздрав округа.

«Срок получения лицензии — 15 декабря текущего года, — уточнила заместитель директора департамента здравоохранения Югры Елена Касьянова.

Ранее siapress.ru сообщал, что центр получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Но для завершения его оформления нужно получить заключение от санэпидслужбы, госпожнадзора, решить вопросы с оборудованием, набором персонала и переездом из действующего здания.