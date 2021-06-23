В Сургуте поймали мужчину, который пытался провезти 86 упаковок психотропных веществ

Гражданин Таджикистана пытался провезти в Сургут 860 таблеток психотропного вещества, однако его задержали сотрудники таможни. Теперь мужчине вменяются два административных правонарушения – «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров» и «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации».

«При прохождении таможенного контроля в багаже авиапассажира, прибывшего из города Худжанда в город Сургут, обнаружено 86 блистеров противоэпилептического средства «Фенобарбитал-ЗН». В каждом по 10 таблеток. Эксперты установили наличие в медикаментах психотропного вещества «фенобарбитал». Соответствующих разрешительных документов на ввоз лекарственного препарата должностным лицам таможни мужчина не представил. Принято решение об изъятии товаров», – прокомментировал Игорь Галузин, начальник Сургутского таможенного поста Тюменской таможни.