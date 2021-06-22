В Сургуте спецслужбы отреагировали на сообщения о медведе

На сообщения жителей о медведе, разгуливающем по улицам Сургута и по территории школы №29, отреагировали спецслужбы. Информацию СМИ передали в пресс-службе администрации города. На данный момент животное найти не удалось. Откуда малыш (судя по размерам) мог появиться в городе, пока не ясно.

«Сегодня в Сургуте в районе улиц Крылова и Толстого очевидцами был замечен медвежонок. Дважды сотрудники полиции и спасатели реагировали на поступившие сообщения, но в результате поиска животное не обнаружено», – сообщает официальный источник.

Горожан также предупреждают, что при обнаружении медведя следует незамедлительно сообщить в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 112.