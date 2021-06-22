В Сургуте из окна школы №29 сфотографировали медведя

Сургутяне заметили на улице города медведя. Видео с несущимся куда-то лесным жителем мимо припаркованных автомобилей во дворе на Крылова,39/1 появилось в группе «К-Информ» во ВКонтакте. Позже там опубликовали фото того же зверя, разгуливающего по территории школы № 29 – его сфотографировали из окна образовательного учреждения.

«Инсайдер в правоохранительных органах города сообщил, что никакой информации о появлении хищника на улицах им не поступало. Запись появилась уже в нескольких городских информационных порталах», – сообщает «К-Информ».

Ранее siapress.ru сообщал о появлении медведя в Нижневартовске. Тогда зверь сбежал из клетки на территории гостиничного комплекса.