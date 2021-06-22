Заболеваемость COVID-19 в Сургуте выросла в пять раз за полторы недели

Рост заболеваемости коронавирусом продолжается в Сургуте: за полторы недели показатели выросли в пять раз. Об этом сообщил 21 июня говорит главный врач поликлиники №1 Максим Слепов. В больницах на лечении находятся 514 человек, полторы недели назад их было 120. У 102 человек наблюдается пневмония. В городе развернуто 190 коек.

Все пациенты, которые нуждаются в компьютерной томографии, могут получить её в этот же день. В среднем амбулаторные центры принимают 30 человек в день.

На данным момент 83 тысячи жителей города получили первую прививку. При этом Максим Слепов подчеркнул необходимость ревакцинации тех, кто прививался осенью прошлого года. Однако запись на ревакцинацию в городе еще не началась.