В Сургуте возложили цветы к обелиску ушедшим на фронт

День памяти и скорби начался в Сургуте ровно в четыре часа утра. Именно в это время 22 июня 80 лет назад фашистская армия напала на Советский Союз без объявления войны. Из Сургута на фронт ушло 2600 человек. Из них 1240 не вернулись. Их память минутой молчания почтили представители администрации Сургута, Горвоенкомата и депутаты. Они возложили цветы к обелиску ушедшим на фронт, а на воду был спущен венок.

В День памяти и скорби сургутяне посетили постамент на Аллее ветеранов на Чернореченском кладбище и Вечный Огонь на Мемориале Славы. Также город присоединился к общероссийской минуте молчания, акции «Свеча памяти».