Ковид-рейды по торговым центрам усилили в Сургуте

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Сургуте усилили профилактические рейды по торговым центрам. Сотрудники администрации и полицейские следят за соблюдением масочного режима. Проверки проводятся ежедневно, в том числе и в выходные дни.

С 14 июня, когда в регионе вновь ужесточили ковид-ограничения, полицейские составили 51 протокол в отношении сургутян, которые посещали торговые объекты без масок. Очередной рейд состоялся 22 июня.

«Сегодня мы видим, что люди в абсолютном большинстве соблюдают масочный режим. По некоторым индивидуальным случаям провели профилактические беседы, поскольку маски у людей были с собой в кармане, они их тут же надели», - рассказал начальник отдела административного контроля контрольного управления Максим Салий.

За отсутствие маски грозит штраф от 1 до 15 тысяч рублей. При этом средства индивидуальной защиты обязаны носить и дети.

Стоит отметить, что сознательные горожане сами жалуются на бесмасочников, наводнивших торговые центры. О нарушителях рекомендуют сообщать охране торговых объектов. «Охранник может подойти и попросить человека надеть маску. Если человек будет отказываться, охрана вызовет сотрудников полиции», - уточнил Максим Салий.

Профилактические рейды проводятся ежедневно до снятия ковид-ограничений.