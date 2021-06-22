Полицейские поймали жителя Сургута с прекурсорами для изготовления запрещенных веществ

Ранее судимый за попытку продажи наркотиков сургутянин вновь попался с запрещенкой – оперативники обнаружили в его автомобиле составляющие для создания мефедрона. Ингредиенты мужчина прятал в консоли, находящейся между передними сидениями.

По словам злоумышленника, он хотел сделать наркотик для собственного употребления. Прекурсоры он купил в интернет-магазине.

«В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему может грозить наказание в виде штрафа в размере от двухсот до трехсот тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до одного года», – сообщили в пресс-службе УМВД Югры.