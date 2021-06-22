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В Сургуте элитная иномарка столкнулась с легковушкой: три человека пострадали

При столкновении «Хендэ» и «Порша» в Сургуте пострадали три человека

В Сургуте элитная иномарка столкнулась с легковушкой: три человека пострадали
фото: ГАИ Югры

Сургутянин на элитной иномарке пытался обогнать «Хендэ», но маневр закончился столкновением. ДТП произошло накануне, 21 июня, в 12:50 на улице Рационализаторов. Виновник аварии пострадал.

Также не повезло водителю и пассажирке другого авто – они, по сообщениям представителей ГАИ, получили травмы.

«На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 11 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 62 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 31 – за нарушение требований к перевозке детей», – добавили в Госавтоинспекции Югры.


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Сегодня в 10:51, просмотров: 537, комментариев: 0
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