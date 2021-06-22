Торжественное награждение лучших работников здравоохранения прошло в Сургутском районе

Торжественное награждение лучших работников здравоохранения прошлов Сургутском районе на минувшей неделе. В концертном зале Барсовского культурно-досугового центра собрались медики со всего Сургутского района. «Пока мы не можем порадовать наших «хранителей здоровья» таким масштабом и размахом празднования, как раньше. Но я рад, что удалось организовать камерное мероприятие, соблюдая все ограничительные меры. Для меня важно лично вручать награды. Взглянуть в глаза и пожать руку тем, кого уже заочно уважаю, знаю их биографию и заслуги», — рассказал председатель районной Думы Анатолий Сименяк.

Анатолий Сименяк вручил медработникам из Сургутской районной поликлиники, Лянторской и Федоровской городских больниц Почётные грамоты и Благодарственные письма Думы Сургутского района. Все эти люди проработали в сфере медицины не меньше 15-20 лет.

В числе награждаемых медики, которые были на передовой в борьбе с коронавирусом. Это такие профессионалы, как зав. отделением анестезиологии реанимации Анна Плеханова, рентгенолаборант Райля Гафиуллина, фельдшер по приему вызовов скорой помощи Наиля Гиниятова.

Борьба с коронавирусом — это одно из направлений работы. Всегда на посту и готовы прийти на помощь в любую минуту и профессионалы из других отделений. Это врачи-педиатры, фельдшеры, медицинские сестры и другие специалисты, обеспечивающие жизнедеятельность учреждений. К примеру, электромонтер Михаил Дронов трудится в Лянторской больнице уже 15 лет. Благодаря его золотым рукам медоборудование всегда в строю.

«Награды — лишь малая часть нашей бесконечной благодарности за ответственный труд. Обращаясь ко всем медицинским работникам, хочу пожелать, чтобы вас никогда не покидала энергия и силы творить добро! Будьте здоровы!» — выразил благодарность Анатолий Сименяк.