Выборы депутатов в думу Сургута назначили на 19 сентября

В думе Сургута определились с исторической датой – днем выборов депутатов в городской парламент. Обошлось без сюрпризов: местное голосование совпало с выборами депутатов Госдумы и назначено на 19 сентября 2021 года.

Вместе с тем, парламентарии подвели небольшие итоги своей работы. Три наказа от избирателей, оставленных нынешним депутатам пятым созывом народных избранников, сняты с контроля. Среди них ремонт внутриквартальных заездов на улице Мелик-Карамова у жилых домов 74 и 76, благоустройство подъездных путей к Губкина, 21, и установка остановочных павильонов на всех остановках общественного транспорта.

«Остальные наказы пока не исполнены и остаются у нас в работе. По итогам поступления ответа главы города подготовлен перечень из 13 наказов на 2022 год. В адрес депутатов были направлены материалы с примечаниями о включении, либо не включении наказов. Мы оставляем 13, пять – снято», – отчиталась председатель думы Сургута Надежда Красноярова.

К слову, в эту пятницу, 25 июня, на комитете по городскому хозяйству депутаты вновь обсудят тему реновации парков «Кедровый лог» и «Экопарка «За Саймой». В связи с началом работ в центральном парке города у сургутян возникают опасения относительно задуманного благоустройства. Депутат Игорь Бруслиновский предложил подробнее обсудить эту тему во время встречи.