В Сургуте появятся светофоры с автоматизированным управлением

Проект по внедрению интеллектуальной транспортной системы завершается в Сургуте. Уже приобретено 20 дорожных контролеров и 125 детекторов транспорта для 40 светофоров — увы, это не стопроцентный результат.

«В городе 167 перекрестков, но, к сожалению, пока средств хватило только на 40», — отметил Павел Зыков, директор МКУ «Управление информационных технологий и связи города». Следующий этап — монтаж и запуск, он запланирован на этот год.

На перекрёстке поселка Белый Яр и Нефтеюганского шоссе уже смонтировали новый контролер светофора и поставили пять детекторов транспорта. Они определяют объем транспортного потока, а контролер в зависимости от него увеличивает или уменьшает фазы светофора. Это позволяет ускорить прохождение транспорта на 25 процентов.