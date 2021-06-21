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​Заседание по делу Попова перенесли на конец июля

Иск экс-главы Сургута Дмитрия Попова к прокуратуре и Минфину рассмотрят 27 июля

​Заседание по делу Попова перенесли на конец июля
Фото: siapress.ru

Иск бывшего главы Сургута Дмитрия Попова к прокуратуре и министерству финансов РФ продолжат рассматривать в городском суде 27 июля. Об этом корреспонденту siapress.ru сообщили в пресс-службе инстанции.

На этот раз рассмотрение дела перенесли из-за того, что на заседании в середине июня возникли технические сложности с организацией видеоконференцсвязи. По ВКС должен был выступить свидетель из Ханты-Мансийска. Ранее заседание откладывали по ходатайству Минфина РФ для вызова свидетеля.

Напомню, Дмитрий Попов, оправданный по делу о превышении должностных полномочий, подал иск о взыскании имущественного вреда в размере почти 25 миллионов рублей. В такую сумму оценены расходы на адвокатов и утраченный заработок.

Уголовное преследование стоили бывшему главе Сургута карьеры. После вынесения оправдательного приговора он вернулся на работу в Сургутнефтегаз.

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Сегодня в 16:14, просмотров: 409, комментариев: 1
Комментарии:
Ыть
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Сегодня в 16:20
с вами постоянная рубрика "ЧТО ТАМ У ПОПОВа"

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