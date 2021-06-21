В Роспотребнадзоре Югры опровергли информацию о завозе в Сургут штамма «Дельта»

Случаев заражения индийским штаммом коронавируса в Югре официально не зарегистрировано, но завоз «Дельты» в регион неизбежно. Об этом заявила заместитель руководителя окружного управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.

«Лабораторно подтвержденных данных нет. Безусловно, этот штамм придет в округ. Но пока мы не можем сказать, что это случилось», — цитирует представителя ведомства Znak.com.

Инна Кудрявцева подчеркнула, что вакцинацию нужно продолжать, потому что вакцинация оказывает влияние на все штаммы.

Ранее местные СМИ со ссылкой на медиков сообщили, что в Сургут завезли индийский штамм коронавируса.

«Дельта» характеризуется нетипичными симптомами и более агрессивна по сравнению с китайским штаммом.