В Сургуте активисты собирают подписи в защиту парка «За Саймой»

Общественники Сургута собирают подписи в защиту парка «За Саймой». Активисты в своем письме главе города Андрею Филатову попросили рассмотреть их предложения, которые, по их мнению, сохранят зеленую зону. Так, помимо пересмотра проекта, назначения новых слушаний в думе и экологической экспертизы, неравнодушные местные жители требуют отнести парк к особо охраняемым зонам, как это сделали с Самаровским чугасом в Ханты-Мансийске.

Корреспонденту siapress.ru одна из общественниц рассказала, что на данный момент они собрали более 300 подписей, однако это число в скором времени может кратно увеличиться. Письмо будет направлено в приемную муниципальной мэрии.