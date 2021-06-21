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Общественники Сургута просят отнести парк «За Саймой» к особо охраняемым зонам

В Сургуте активисты собирают подписи в защиту парка «За Саймой»

Общественники Сургута просят отнести парк «За Саймой» к особо охраняемым зонам
фото: А.Малаховский, Е.Багнетова

Общественники Сургута собирают подписи в защиту парка «За Саймой». Активисты в своем письме главе города Андрею Филатову попросили рассмотреть их предложения, которые, по их мнению, сохранят зеленую зону. Так, помимо пересмотра проекта, назначения новых слушаний в думе и экологической экспертизы, неравнодушные местные жители требуют отнести парк к особо охраняемым зонам, как это сделали с Самаровским чугасом в Ханты-Мансийске.

Корреспонденту siapress.ru одна из общественниц рассказала, что на данный момент они собрали более 300 подписей, однако это число в скором времени может кратно увеличиться. Письмо будет направлено в приемную муниципальной мэрии.


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Сегодня в 13:33, просмотров: 184, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:18
Акватория Саймы и окружающие лесные массивы ( что осталось) необходимо срочно перевести в статус ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ. И с учетом этого статуса все что там будут делать «благоустроители» должно проходить экспертизу. А сейчас разумно ( пока не наломали дров в прямом и в переносном смысле) приостановить работы ООО «Горизонт». А проект благоустройства откорректировать в будущем в соотвествии со статусом ООПТ. А пока «собака лает, караван идёт». Чиновники убаюкивают обывателя, мол, все под контролем. Ничего не рубим. Однако мы может просто придти по осени к «разбитому корыту». Ещё не поздно наложить мораторий на деятельность «благоустроителей», это надо сделать здесь и сейчас.

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