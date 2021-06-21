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И так сойдет!

Жители Сургута паркуются прямо на горке из щебня

И так сойдет!
фото читателя

В Сургуте жильцы дома номер 36/2 по проспекту Мира заметили странную картину: на проезжей части двора кто-то рассыпал щебенку, хотя дорожных работ не предусмотрено. Однако местных автолюбителей такой препятствие не смутило – они решили, что парковаться можно и так. Фотографию корреспонденту редакции «Нового Города» прислала сургутянка.

По мнению девушки, стройматериал оставили работники управляющей компании. На крыше указанного дома, по всей видимости, проходит ремонт, об этом говорят оставленные по всему двору мешки и другие принадлежности для реставрации, которые сотрудники УК расположили на краю крыши.


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Сегодня в 11:28, просмотров: 446, комментариев: 0
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