Штамм коронавируса «Дельта» достиг Сургута

В Сургут завезли индийский штамм коронавируса – его также называют «Дельтой». Об этом сообщает телекомпания «СургутИнформ – ТВ», данную информацию им подтвердили медики.

Отметим, что штамм «Дельта» может вызывать нетипичные симптомы у зараженного. По информации ТАСС, у человека может сохраниться обоняние, однако при этом он может потерять слух, у пациента наблюдается расстройство желудочно-кишечного тракта, которое может быть принято за отравление.

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что индийский штамм более агрессивен по сравнению с китайским, поэтому заболеть могут даже вакцинированные. В ВОЗ призывают дождаться результатов более детальных исследований.