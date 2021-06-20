В Сургуте проходят одиночные пикеты дольщиков

В воскресенье, 20 июня, у здания администрации Сургута прошел одиночный пикет дольщика ЖК «Любимый». Люди, которые должны были въехать в новые квартиры в 2018 году, добиваются разрешения на проведение массовой акции.

«Будем выходить на одиночные пикеты, пока нам не согласуют массовый пикет. Продолжаем бороться за наши квартиры!», - сообщают активисты в паблике «Сургут для детей» во «ВКонтакте».

Инициативная группа дольщиков заявляет, что в мэрию было подано уже пять заявлений на проведение митинга, однако им отказывали по разным причинам.

Подробнее о том, как дольщики добиваются разрешения на согласовании массовой акции и почему им отказывают читайте в материале Сергея Бражникова.

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