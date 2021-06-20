Медики Сургутского района получили в подарок от главы кофемашины

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой накануне Дня медицинского работника поздравил с праздником врачей и медсестер. Церемонии награждения прошли в многофункциональном культурно-досуговом центре в поселке Барсово с соблюдением всех мер безопасности.

«Все, что я бы сейчас не сказал, это все равно очень мало по сравнению с тем, что вы делаете. И прошедший год был очень напряженным, и сегодня второй или третий раз снова начинает поднимать голову эта зараза - ковид. Все профессии нужны, все профессии важны, но без труда медков, никого бы из нас, наверное, не было. Огромное спасибо за ваш нелегкий труд. С праздником вас», - сказал Андрей Трубецкой.

Кроме того, глава Сургутского района подарил коллективам скорой помощи в Лянторе, Барсово и Фёдоровском кофемашины: «Огромное спасибо за вашу работу. Я поздравляю с праздником вас! Желаю, чтобы пациенты быстрее и легче поправлялись, здоровья вам самим. Вот кофемашина будет небольшим подспорьем, чтобы всегда было хорошее настроение и бодрость духа».

В районной администрации отметили, что в этом году поздравления медикам звучат особенно душевно. За месяцы пандемии, когда нагрузка на докторов и медицинских сестер увеличилась в разы, ценность их труда стала неоспорима.