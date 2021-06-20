Сургутский горсуд продлил Андрею Копайгоре срок содержания под стражей

Бизнесмен Андрей Копайгора останется под арестом до 18 августа 2021 года. Решение о продление содержания под стражей принял Сургутский городской суд по ходатайству следствия. Так образом, предприниматель проведет за решеткой более полугода, сообщается на сайте инстанции.

Андрей Копайгора арестован в феврале 2021 года. В начале следственных мероприятий бизнесмен был госпитализирован, однако позже его все-таки заключили под стражу.

Копайгоре предъявлено обвинение по пяти статьям УК РФ. По версии следствия, он совершал хищения денег граждан и организаций. Потерпевшими по уголовным делам проходят 500 человек, а ущерб превышает миллиард рублей.

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