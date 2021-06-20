В вузах Сургута из-за ковид-ограничений отменили летнюю сессию

В вузах Сургута изменили режим проведения летней сессии из-за ограничений, связанных с подъемом заболеваемости коронавирусом.

Так, в Сургутском педагогическом университете (СурГПУ) сессия отменена. Итоговые оценки студенты получат на основе рейтинга, сформированного по итогам учебного сезона. В Сургутском государственном университете (СурГУ) очно будут принимать только часть экзаменов.

«Экзамены, не требующие демонстрации практических навыков и использования лабораторного оборудования, проходят с применением дистанционных образовательных технологий», — цитирует сообщение пресс-службы вуза «СургутИнформ-ТВ».

Кроме того, в СурГПУ документы от абитуриентов принимают только онлайн или Почтой России. В СурГУ заявления можно подать как дистанционном, так и в очном режиме.