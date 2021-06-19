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Общественники Сургута горячо обсудили благоустройство парка «За Саймой»

Активисты вновь высказались о благоустройстве экопарка «За Саймой» в Сургуте

Общественники Сургута горячо обсудили благоустройство парка «За Саймой»
фото: siapress.ru, А.Малаховский

19 июня активисты Сургута пришли обсуждать благоустройство парка «За Саймой». По их мнению, проект не получил одобрение от общественности. Больше всего горожан возмутило то, что на территории зеленой зоны появятся кафе, а под футбольное поле вырубят деревья.

В администрации города поспешили всех успокоить: на данный момент все работы приостановлены, зеленые насаждения никто трогать не будет.

«С проектом я ознакомился, никаких точек общепита в нем не предусмотрено. На вырубку деревьев мы разрешения от «Лесопаркового хозяйства» не получили. В понедельник общественности предоставят все необходимые материалы, с которыми можно будет ознакомиться, после этого состоится обсуждение по каждому пункту», – прокомментировал директор МКУ «Управление капитального строительства» Александр Гребешок.

Отметим, что по поводу строительства спортивного объекта на территории парка высказались представители местного департамента архитектуры и градостроительства. По их словам, после осмотра объекта было решено перенести строительство футбольной площади в то место, где нет многолетних насаждений.

В администрации Сургута сообщили, что за благоустройством парка «За Саймой» следят глава города Андрей Филатов и его заместитель Валерий Фомагин, курирующий вопросы строительства. Представители мэрии подтвердили тот факт, что все решения будут приниматься только после общественных слушаний. Также в ведомстве рассматривают вопрос о проведении открытого голосования, чтобы учесть мнение горожан.


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Сегодня в 15:47, просмотров: 436, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 17:43
Если учесть, что за 50 лет интенсивного промышленного освоения города великолепная природа с лесами и водоёмами в Сургуте и окрестностях практически уничтожена, то сохранение последнего оставшегося островка природы за Саймой - это наш последний рубеж. «ВЕЛИКА СИБИРЬ, А ОТСТУПАТЬ НЕКУДА». Сейчас нужна ставить вопрос не благоустройстве этого оазиса живой природы, а об его охране ЕГО от человечного вмешательства. Придать ему статус ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ. Дать природе отдохнуть и она восстановится сама. А всю энергию «благоустроителей», вернее их ДЕНЬГИ ДЛЯ «ОСВОЕНИЯ», направить на реанимацию уже порушенной природы. А как же парки для отдыха граждан? Нужно идти по пути создания искусственных парков и скверов в городе. Как этот делал СЕРГЕЙ ПОЛУКЕЕВ. Был рынок- «гадюшник», а сейчас на этом месте растут березы и зона отдыха в шаговой доступности. И ещё. В городе много пустырей и неудобиц, где не ступала нога благоустроителя. Вот туда и надо идти с благоустройством: и с футбольными полями, и с посадками деревьев, и дорожками из плиток, и с малыми архитектурными формами. А пока парк «За Саймой» не надо беспокоить варварским благоустройством. «НЕ НАДО».
Cresofff
не нравится
Сегодня в 18:47
« На вырубку деревьев мы разрешения от «Лесопаркового хозяйства» не получили.» разрешение может и не получили, но только деревья рубить уже начали, там где боновое заграждение уже поляна пеньков стоит, пока рубят не многолетнии.
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