Активисты вновь высказались о благоустройстве экопарка «За Саймой» в Сургуте

19 июня активисты Сургута пришли обсуждать благоустройство парка «За Саймой». По их мнению, проект не получил одобрение от общественности. Больше всего горожан возмутило то, что на территории зеленой зоны появятся кафе, а под футбольное поле вырубят деревья.

В администрации города поспешили всех успокоить: на данный момент все работы приостановлены, зеленые насаждения никто трогать не будет.

«С проектом я ознакомился, никаких точек общепита в нем не предусмотрено. На вырубку деревьев мы разрешения от «Лесопаркового хозяйства» не получили. В понедельник общественности предоставят все необходимые материалы, с которыми можно будет ознакомиться, после этого состоится обсуждение по каждому пункту», – прокомментировал директор МКУ «Управление капитального строительства» Александр Гребешок.

Отметим, что по поводу строительства спортивного объекта на территории парка высказались представители местного департамента архитектуры и градостроительства. По их словам, после осмотра объекта было решено перенести строительство футбольной площади в то место, где нет многолетних насаждений.

В администрации Сургута сообщили, что за благоустройством парка «За Саймой» следят глава города Андрей Филатов и его заместитель Валерий Фомагин, курирующий вопросы строительства. Представители мэрии подтвердили тот факт, что все решения будут приниматься только после общественных слушаний. Также в ведомстве рассматривают вопрос о проведении открытого голосования, чтобы учесть мнение горожан.