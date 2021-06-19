В Сургуте 20 июня — сильной дождь и гроза

Погода немилосердна к сургутянам: на воскресенье городские метеорологи прогнозируют в городе сильный дождь и грозу.

Управление по делам ГО и ЧС Сургута, как обычно, напоминает, как действовать при неблагоприятных погодных явлениях.

Если вы находитесь в доме:

1.По возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуется топить печи, т.к. выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костер;

2.Не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя (заземлитель - проводник, находящийся в контакте с землей, например, зарытый стальной лист);

3.Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

4.отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касайтесь металлических предметов. Если у вашего радио - или телеприемника на крыше индивидуальная антенна, ее следует отсоединить от приборов.

Если вы находитесь на открытой местности:

1.Отключите сотовый телефон и другие устройства, не рекомендуется использовать зонты;

2.Не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие). По статистике наиболее опасны дуб, тополь, ель, сосна;

3.При отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. Тело должно иметь по возможности меньшую площадь соприкосновения с землёй;

4.При пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

5.Во время грозы нельзя купаться в водоемах. Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы - немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах;

6.Во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде. Если в поисках укрытия, вам необходимо пересечь открытое пространство – не бегите, идите спокойным шагом;

7.Если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

8.Если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к берегу;

9.Если вы во время грозы едете в автомобиле, прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев. Закройте окна, опустите антенну радиоприемника, оставайтесь в автомобиле;

10. Велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их следует уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.

Если вас ударила молния:

11. Прежде всего, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом;

12. Если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.

Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города при сильном ветре:

- Находясь на улице, опасайтесь и обходите повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения.

- Не выходите на улицу без необходимости, при нахождении на улице укройтесь в прочном ближайшем здании - в подъезде жилого дома, магазинах, торговых центрах, поликлиниках и других общественных местах.

- Закройте плотно окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки, старайтесь не подходить к окнам.

- Не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные электропровода.

- С лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены.

- Предметы, находящиеся во дворах частных домов, закрепите или занесите в помещение, потушите огонь в печах.

- Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

- Будьте внимательней и осторожней на дороге.