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​Андрей Мартиросов остался у руля Ютэйра

Генеральным директором авиакомпании «Ютэйр» вновь назначен Андрей Мартиросов

​Андрей Мартиросов остался у руля Ютэйра
Фото: ТАСС

На минувшем годовом собрании акционеров авиакомпании «Ютэйр» избрали генерального директора перевозчика — им остался бессменный топ-менеджер Андрей Мартиросов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«В сложнейший 2020 год компания показала пример хорошего антикризисного управления и продолжила полеты по России, чтобы жители Урала, Поволжья, Сибири, Дальнего Востока не остались в транспортной изоляции. Мы также достигли договоренностей с кредиторами и завершили первый этап реструктуризации», — заявил Андрей Мартиросов.

Сокращению доходов авиаперевозчика способствовало критическое падение пассажиропотока в 2020 году — оно было вызвано повсеместным локдауном из-за распространения коронавируса: доходы упали до 58,3 миллиарда рублей, что ниже аналогичных показателей 2019 года на 32,5 процентных пункта. Тем не менее, компания продолжила полеты по России, открыв 45 новых маршрутов, подавляющее большинство которых — межрегиональные; таким образом доля региональных рейсов увеличилась на 10 процентов в сравнении с 2019 годом.


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Сегодня в 12:36, просмотров: 290, комментариев: 0
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