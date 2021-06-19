Россия возобновляет полеты в Турцию: как улететь из Сургута?

Курорты Турции с 22 июня снова станут доступны для россиян, жаждущих летнего отдыха: полеты в страну из России возобновятся, о чем сообщил федеральный оперштаб.

Как передает РБК, решение принято на фоне улучшения ситуации с распространением коронавируса в Турции и переполненности отечественных черономорских куроротов.

«По заключению наших специалистов с учетом обсуждения и полноценного рассмотрения этого вопроса всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти на заседании оперативного штаба было принято решение о целесообразности восстановления авиационного сообщения с Турецкой Республикой с 22 июня этого года», — заявила председатель оперштаба, вице-премьер Татьяна Голикова.

Из Сургута на турецкие берега можно будет улететь пока только с пересадкой. Как рассказал siapress.ru генеральный директор авиакомпании Utair Андрей Мартиросов, сейчас перевозчик готовится к регистрации рейсов в Стамбул из Махачкалы и Грозного. Также улететь можно из Москвы: «Из Сургута можно вылететь во Внуково, оттуда летают авиакомпании-партнеры Utair — «Турецкие авиалинии», Azur Air, — сказал топ-менеджер в беседе с корреспондентом siapress.ru. — Собственными рейсами Utair можно вылететь в Махачкалу, Грозный, оттуда — в Стамбул».

Прямых рейсов «Ютэйр» из Сургута в Стамбул не выполняет. Раньше из города можно было вылететь чартером — однако пока что такая возможность закрыта: напомним, что до сих пор международные перелеты прямиком из аэропорта Сургута недоступны. Тем не менее, по словам генерального директора аэропорта Евгения Дьячкова, работа в этом направлении ведется.

«Мы обратились в региональный оперштаб, а он, соответственно, готовит обращение в оперштаб федеральный — с тем, чтобы для аэропорта Сургут открыли возможность международного сообщения», — рассказал он корреспонденту siapress.ru. На какой стадии находится подготовка этого документа, собеседник информагентства сказать затруднился.

Как бы там ни было, бюрократический процесс явно не позволит горожанам сесть в самолет уже 22 июня и спустя несколько часов прямого перелета оказаться в Турции; но возможность добраться до вожделенного морского берега с пересадкой уже существует.