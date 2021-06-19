Сургутские чиновники призвали горожан фиксировать нарушения на стройплощадках

Народный контроль — на каждую стройплощадку. Администрация Сургута призвала горожан фиксировать нарушения правил благоустройства в части ограждения мест, где идет строительство.

«Мы призываем сургутян в случае выявления нарушений фиксировать их и направлять сообщение с фотографией (при наличии) на адрес электронной почты: dag@admsurgut.ru. В письме необходимо указывать ориентировочное местоположение стройплощадки», — прокомментировал директор департамента архитектуры и градостроительства Сергей Солод.

В мэрии напомнили, что сплошное ограждение стройплощадок обязательно: таковы требования правил благоустройства города. Кроме того, на нем не должно быть несанкционированной рекламы, зато обязательно наличие информационного щита с названием объекта, застройщика, подрядчика, фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ, сроков начала и окончания работ.