В Сургуте реконструкция «Сибирского легиона» затягивается

Военно-спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра спецподготовки «Сибирский легион» медленно, но верно движется к реконструкции. Его судьбу с чиновниками обсудили депутаты думы Сургута. Проект перевоплощения центра был создан еще в 2015 году, но к моменту реализации он устарел. Теперь властям приходится реанимировать его.

«Возникла необходимость корректировки проекта, был заключен контракт 9 ноября 2020 года. Срок исполнения работ – 30 августа. По контракту работы выполняются своевременно, срывов сроков мы не видим», – рассказал главный архитектор Сургута Сергей Солод.

Напомним, что вносить изменения пришлось из-за результатов историко-культурной экспертизы, которая выявила превышение максимальной высотности зданий и сооружений в проекте: выше десяти метров строить нельзя. На доработку бумаг запланировано пять миллионов рублей. Часть работ уже выполнена и оплачена. Остальное будет готово к концу августа, после чего проект отправят на госэкспертизу.

Депутаты опасаются, что после этих мероприятий придется корректировать и сметную стоимость. Главный архитектор заявил, что этого не избежать. Во сколько обойдется реконструкция лагеря пока не известно, как и то, когда там начнутся работы.