Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

19 июня

Спектакль «Метель»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00.

Вспомним знаменитую повесть Пушкина и окунемся в историю любви Маши, Володи и Бурмина. Если вам не нравится классика русской литературы, не спешите листать дальше: горожане, посетившие этот спектакль, отмечают особую фантазию постановщика, необыкновенность сюжета и потрясающую игру актеров. Кстати, это последний показ постановки. Торопитесь купить билет!

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: 550 рублей, для студентов и школьников действует скидка. Мероприятие рекомендуется зрителям старше 12 лет.

Практика свободного танца «Ecstatic Dance»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:30.

Самое время раскрыть свои чакры и очиститься от негатива с помощью танца под живую мелодию африканских барабанов и поющих тибетских чаш. Организатор обещает полное расслабление, избавление от стресса и прилив позитивной энергии. Практику проводят мастер динамической медитации Татьяна Морозова, DJ и музыкант Алексей Кирюхин и звукотерапевт и музыкант Виктор Столбов.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: 1500 рублей.

20 июня

Постановка «Три поросенка»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 11:00.

Ниф-ниф, Наф-наф, Нуф-нуф – признайтесь, хотя бы раз вы слышали сказку с этими забавными поросятами и злобным волком. «Петрушка» приглашает на яркий детский спектакль, который не только познакомит маленьких зрителей с сюжетом, но и поможет вернуться их родителям в детство.

Телефон для справок: 34-44-03, 63-71-95. Цена билета: 400 рублей. Мероприятие рекомендуется для зрителей старше 3 лет.

Квартирник

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

Воскресный вечер – идеальное время для того, чтобы оценить творчество городских музыкантов. ДК «Невесомость» организовывает очередной Квартирник – спешите видеть и слышать!

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: 200 рублей.