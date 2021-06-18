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​Дума Сургутского района приняла последние решения созыва

Шестой созыв Думы Сургутского района завершает работу

​Дума Сургутского района приняла последние решения созыва
Фото: пресс-служба Думы Сургутского района

На 38 заседании Думы депутаты приняли несколько проектов решений и подвели итоги работы за 5 лет.

Исполнены практически все протокольные поручения, которые инициировали народные избранники Сургутского района в VI созыве. Также руководитель аппарата районной Думы Лариса Устинова доложила, что все решения Думы, которые стояли на контроле, выполнены. В их числе списание муниципального имущества, внесение изменений и дополнений в Устав Сургутского района, утверждение порядка об инициативных проектах.

«Первые на деревне» без внимания не останутся

Депутаты назначили старостой деревни Юган Владимира Сидорчука. "Жители выдвинули его кандидатуру на сходе граждан. У нас нет причин не поддержать это решение, людям на местах виднее, кому можно доверять. Владимир Васильевич уже заработал авторитет хорошими делами и отзывчивостью", - прокомментировал Анатолий Сименяк.

На заседании также было озвучено, что инициативу районных депутатов о материальном поощрении сельских старост поддержало несколько поселений Сургутского района. Теперь активисты Сайгатина, Тундрино, Горного, Верхне-Мысовой за свой труд будут получать ежегодную премию. Изначально вознаграждение из районной казны было установлено только для общественников межселенных территорий – Банного и Югана. Премирование старост других поселений оставалось на усмотрение местных администраций и Советов депутатов. Парламентарии решили устранить эту несправедливость. По мнению председателя Думы Сургутского района Анатолия Сименяка, общественная нагрузка должна поощряться одинаково для всех. Сейчас совместно с администрациями Ляминой и Угута депутаты ищут оптимальные варианты реализации своей инициативы.

Район через 20 лет

Ряд июньских решений касался утверждения генеральных планов до 2040 года для 8 поселений - Федоровского, Белого Яра, Ульт-Ягуна, Угута, Сытомино, Русскинской, Лямина, Локосово. Документы позволяют наглядно представить будущее развитие территорий и нацелены на улучшение жизни людей. Один из критериев - количество населения. В Федоровском прогнозируемая численность населения на конец 2040 года увеличится с 23,1 до 28,1 тыс. человек, в Белом Яре – с 17,4 до 21,2 тыс. человек. В остальных поселениях количество жителей по прогнозу останется без видимого прироста. Генпланы Барсово, Тундрино, Нижнесортымского и Солнечного утверждены в прошлом году, а Лянтор принимает генплан самостоятельно.

Планы на II полугодие

На второе полугодие депутаты запланировали 3 заседания Думы: в октябре, ноябре и декабре. С приходом нового VII созыва планы еще будут корректироваться. Так, например, добавятся выездные слушания в те поселения, которые депутаты посчитают приоритетными для посещения.

Также на заседании назначены публичные слушания для внесения изменений в Устав Сургутского района. Они пройдут 13 июля 2021 года.


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18 июня в 18:50, просмотров: 1610, комментариев: 0
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