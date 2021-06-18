Сегодня Дума Сургутского района собралась на последнем заседание VI созыва. Время подводить итоги. Статистика говорит сама за себя - за 5 лет активной общественной деятельности депутаты проделали внушительный объем работы:

- проведено 38 заседаний Думы,

- принято более 1150 решений,

- рассмотрено почти 1000 обращений от граждан и организаций, 40% из которых решено положительно, по остальным даны разъяснения в соответствии с законодательством,

- инициировано 46 протокольных поручений, 90% из которых исполнено. Оставшиеся 4 вопроса перейдут VIIсозыву в связи с их долгосрочной реализацией.

- состоялось 22 выездных депутатских слушаний и 36 рабочих поездок председателя в поселения (в планах еще 3).

За всеми цифрами скрываются бесчисленные часы, проведенные за изучением и разработкой нормативно-правовых актов, дискуссии с коллегами на животрепещущие для района темы, встречи с жителями и решение их проблем.

Депутатами проделана большая работа по ежегодному распределению бюджетных средств на приоритетные направления. Дан хороший толчок развитию территориального общественного самоуправления: упрощены правила собрания граждан, возрождается институт старост, запущен и активно реализуется механизм инициативного бюджетирования. За последние полтора года принят пакет антиковидных решений, поддерживающий предпринимателей и незащищенных граждан. Активное участие и инициативу парламентарии принимали и в процессе приватизации «Восхода», капитальном ремонте Лянторской школы № 6, реконструкции ВОС в Лянторе и на Федоровском. Это лишь малая часть тех дел, которые были в приоритете у районных депутатов.

Анатолий Сименяк отметил, что залогом результативности VIсозыва считает сплоченность и профессионализм их депутатской команды.

«У нас сформировался грамотный коллектив, способный к предметному нормотворчеству, решению проблем жителей. В конструктивных дискуссиях всегда стремились находить сбалансированные решения, никто «не тянул одеяло» на себя. Для всех главным был положительный результат, а не собственная правота. Благодарю коллег за неравнодушие и инициативность. Спасибо всем, с кем мы взаимодействовали эти 5 лет: органам государственной власти, депутатам всех уровней, администрации района, главам поселений и советам депутатов, общественным организациям и всем жителям за совместную продуктивную работу и взаимопонимание!» - выразил благодарность председатель районной Думы Анатолий Сименяк.

Первое заседание нового VII созыва пройдет в конце сентября 2021 года. Уже в новом составе продолжат исполнять наказы избирателей и вести нормотворческую деятельность.