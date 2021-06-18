68 семей из аварийных домов в Барсово получили новые квартиры

В День России глава Сургутского района Андрей Трубецкой вручил барсовчанам ключи от 68 квартир в новом многоквартирном доме. Жилье получили те жители посёлка, чьи дома были признаны аварийными.

Как отмечают в районной администрации, новый многоквартирный дом построили меньше чем за год — успели не только возвести здание, но и выполнить внутреннюю отделку: заезжай и живи. Кстати, в квартирах установлены электрические радиаторы отопления. «Сейчас мы ожидаем после первого отопительного сезона какую-то обратную связь от жителей, которые скажут, тепло ли им было жить, для того чтобы впоследствии и застройщикам и нам как муниципальному заказчику можно было понять, а можем ли мы такие технологии внедрять далее», — прокомментировал эксперимент Андрей Трубецкой.

Проблема переселения из «аварийки» в Барсово решается постепенно: за 2020-2021 год новое жилье получили 286 жителей поселка. Порядка полутора тысяч человек остаются жить в аварийных домах. В администрации уверены: и на их улице вскоре будет новоселье. Правда, подарком к Дню России нынешние выкупленные жилища называть все-таки не хотят: «Это совестно назвать подарком, спасибо, что дождались, — говорит Андрей Трубецкой. — Проблема очень большая: в поселке 82 аварийных дома. Работы — непочатый край. Хотелось бы в течение ближайших трех-четырех лет решить эту проблему. Надо быстрее и больше строить».

Строить будут: в программе переселения на 2021 год, например, заложено 430 миллионов рублей — 130 миллионов от округа, 300 — из муниципального бюджета. Чиновники планируют подать заявку в округ еще на 2,3 миллиарда рублей. В этом году, по планам администрации, должны получить новые квартиры порядка 320 человек.