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​За пять месяцев 2021 года аэропорт Сургута обслужил почти 600 тысяч пассажиров

Пассажиропоток сургутского аэропорта вырос

​За пять месяцев 2021 года аэропорт Сургута обслужил почти 600 тысяч пассажиров
Фото: vk.com/surgutairport

Пассажиропоток аэропорта Сургута стабильно растет. По итогам пяти месяцев 2021 года он составил 595,4 тысячи человек, что больше показателя прошлого года на 23 процента. В среднем, каждый день авиагавань обслуживала 3,9 тысячи пассажиров.

«В мае воздушная гавань Сургута обслужила 140,1 тысячи пассажиров, что почти на 100 тысяч человек больше, чем в мае 2020 года. Сравнение с 2020 «ковидным» годом является не совсем корректным, правильнее будет сравнивать 2021 год с 2019 годом, тем более что повод для оптимизма имеется: нынешние показатели на уровне 90 процентов от цифр рекордного для аэропорта Сургута 2019 года. В летнем сезоне ожидается дальнейший рост пассажиропотока в связи с увеличением частоты рейсов на юг России», - рассказали в пресс-службе предприятия.

Пассажиропоток растет на внутренних авиалиниях (+32,9%). На международных авиалиниях аэропорт Сургута обслужил всего 7,1 тысячи человек, потому что регулярного международного авиасообщения нет.

Наибольший прирост пассажиропотока зафиксирован на рейсах в Анапу, Минеральные Воды, Махачкалу, Омск, Екатеринбург.

В аэропорту Сургута работают 20 авиакомпаний. Наиболее значительный вклад в увеличение пассажиропотока на рейсах из Сургута обеспечили авиакомпании «ЮТэйр» - 336,8 тыс.пасс. (56,6%), «Победа» - 96,8 тыс.пасс. (16,3%) и «Аэрофлот» - 77,4 тыс.пасс. (13%).

«Маршрутная сеть составляет более 40 направлений – это один из лучших показателей по регионам страны. Летний сезон для воздушной гавани Сургута будет напряженным, с очень интенсивным трафиком, но интересным. Поэтому заблаговременно была подготовлена инфраструктура, техника и персонал: набран и обучен дополнительный штат сезонных сотрудников, помощь будут оказывать и студенты профильных авиационных вузов, которые проходят в аэропорту стажировку», - добавили в пресс-службе.


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17 июня в 23:38, просмотров: 77, комментариев: 0
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