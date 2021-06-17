Ветеран Великой Отечественной войны Зоя Кудинова 17 июня празднует свой юбилей

Сегодня, 17 июня, ветеран Великой Отечественной войны, последняя фронтовая подруга в Сургуте Зоя Кудинова отмечает свой 100-летний юбилей. Зоя Александровна ушла на фронт в июле 1941 года в возрасте 20 лет. Всю войну девушка прошла, помогая раненым на поле боя. Младший сержант медицинской службы проходила военную службу на Дальнем Востоке и Южной Корее. Через 20 лет после войны, в 1965, она приехала в Сургут. С 1969 Зоя Кудинова трудилась младшей медсестрой в детском отделении медико-санитарной части Сургута.

Ветеран награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За трудовое отличие», «За доблестный труд», «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».

Сегодня поздравить Зою Александровну с юбилеем пришли представители сургутской мэрии, Горвоенкомата, краеведческого музея, социальные работники. Посланцам главы Сургута именинница рассказала наизусть строки из стихотворения Игоря Белкина «Четыре года шла война…». А члены общества инвалидов устроили ветерану целый концерт на дому. Сегодня в квартире Кудиновых состоится семейное торжество - круглую дату ветеран отметит в кругу самых близких людей.

«Чувствует себя нормально, всех узнает. Сегодня нарядили ее, сделали прическу. Она захотела сиреневое платье, но жилет с медалями надевать не стала, ей тяжело уже. Мы его просто повесили, она всем гостям с гордостью говорила: «Посмотрите, медали у меня висят», – рассказала дочь Зои Александровны Ирина Кудинова.

Ранее siapress.ru писал о том, как поздравляли ветерана с Днем Победы в 2021 году.