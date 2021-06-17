В Сургуте в доме по улице Просвещения заменили домофоны без ведома жильцов

В Сургуте с дверей подъездов дома 42 на улице Просвещения срезали домофоны и поменяли на другие. По словам горожан, старые устройства не были сломаны, никто на них не жаловался, а о замене собственники квартир узнали постфактум – когда ключ не подошел и пришлось ехать за новым.

«Об этом нас никто не предупреждал: ни УК, ни фирма, которая занималась этими работами. На три дня предоставили временный код, пришлось ехать к черту на кулички, чтобы приобрести новый ключ и банально попасть в свой дом! Мне не жалко этих денег, у меня есть только один вопрос: зачем было это делать?» – рассказала корреспонденту siapress.ru местная жительница.

Представитель информационного агентства пытался связаться с управляющей компанией «ДЕЗ ВЖР», однако оперативный комментарий получить не удалось. Его мы опубликуем позднее.