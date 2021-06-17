Сергей Полукеев, заместитель главы Сургута, скончался сегодня

Заместитель главы Сургута Сергей Полукеев, скончался сегодня в Сургутской окружной клинической больнице — об этом siapress.ru стало известно от журналиста и депутата Эдуарда Иваницкого, который в свою очередь, сослался на супругу чиновника.

Информацию о смерти подтвердили в администрации города.

В больницу Сергей Полукеев попал тремя днями ранее — о диагнозе его неизвестно.

Чиновнику было 52 года: он родился 12 сентября 1968 года, активная деятельность его почти всегда была связана с Сургутом — он прошел путь от раскряжовщика леса до заместителя губернатора Югры. В разные годы Сергей Полукеев возглавлял Управление лесопаркового хозяйства Сургута, департамент имущественных и земельных отношений города, с этого года он занял пост заместителя главы Сургута, курируя сферу городского хозяйства. Подробнее о его работе в Сургуте — в тексте «Три пришествия Полукеева».