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​Умер Сергей Полукеев

Сергей Полукеев, заместитель главы Сургута, скончался сегодня

​Умер Сергей Полукеев
Фото: siapress.ru

Заместитель главы Сургута Сергей Полукеев, скончался сегодня в Сургутской окружной клинической больнице — об этом siapress.ru стало известно от журналиста и депутата Эдуарда Иваницкого, который в свою очередь, сослался на супругу чиновника.

Информацию о смерти подтвердили в администрации города.

В больницу Сергей Полукеев попал тремя днями ранее — о диагнозе его неизвестно.

Чиновнику было 52 года: он родился 12 сентября 1968 года, активная деятельность его почти всегда была связана с Сургутом — он прошел путь от раскряжовщика леса до заместителя губернатора Югры. В разные годы Сергей Полукеев возглавлял Управление лесопаркового хозяйства Сургута, департамент имущественных и земельных отношений города, с этого года он занял пост заместителя главы Сургута, курируя сферу городского хозяйства. Подробнее о его работе в Сургуте — в тексте «Три пришествия Полукеева».


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Сегодня в 14:44, просмотров: 4149, комментариев: 8
Комментарии:
Ыть
не нравится
Сегодня в 15:00
Вот это поворот...
Земля пухом
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 15:16
Потрясён таким известием. Жаль, что он не успел сделать многого из задуманного на благо Сургута. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Сергея Михайловича Полукеева в связи его преждевременной кончиной. Пусть земля ему будет пухом.
Альберт Леонов
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Сегодня в 15:40
Хороший человек был. Ни знаю кому как, но много общался с ним раз. Когда при должности он был и когда без нее. Мне не важна должность, важен человек с которым интересно.
Жаль .. Очень жаль ..
Соболезнования мои .. ОМ!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:47
Это конечно шок.

Сергей Полукеев был живым и здравомыслящим человеком, может быть единственным живым и здравомыслящим в новой администрации города.

Соболезнования родным и близким.
Dochimacho
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Сегодня в 16:42
Соболезную родным. Жаль. Очень жаль. Живой здравомыслящий человек. Очень, очень рано покинул.
tsss
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Сегодня в 16:53
Шок!.. Очень-очень жаль... Только я обрадовалась, что пришел Сергей Михайлович в Администрацию, и вот...
Злобный пупсеГ
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Сегодня в 17:24
Жалко дядьку (((((((((
Земля пухом
Мономах
не нравится
Сегодня в 18:56
Единственный сургутянин среди «белок»! И того извели!
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