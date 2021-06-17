Жители Сургута пожаловались на пивной ларек, который стоит рядом с лицеем

Сургутяне, проживающие на улице Югорская, 18, заметили около лицея имени Хисматулина пивной ларек. По мнению горожан, алкомаркет привлекает маргинальных личностей, которые в неадекватном состоянии устраивают драки и распивают спиртные напитки на глазах у детей.

«Рядом лицей, постоянный поток школьников, в добавок ко всему прочему, согласно интерактивной карте по запрету продажи алкогольной продукции (постановление №1490 от 06.03.2014) дом попадает под запрет, примите срочные меры», – пожаловался местный житель Антон на портале «Твой Сургут».

В мэрии отметили, что вход в пивной ларек не попадает в границы прилегающих территорий лицея, где не допускается продажа алкоголя, это утверждено схемой. Однако теперь указанное место посетят силовики.

«Ваше обращение будет перенаправлено в УМВД России по городу Сургуту с целью проведения проверки деятельности объекта «Кружка», расположенного по улице Югорская, 18 на предмет соблюдению общественного порядка и требований, установленных к розничной продаже алкогольной продукции», – прокомментировал специалист отдела потребительского рынка Михаил Яцик.