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​«Это зона ответственности родителей». Почему школы Сургутского района не организуют выпускные?

Выпускные вечера в школах Сургутского района отменят — детские лагери продолжат работу

​«Это зона ответственности родителей». Почему школы Сургутского района не организуют выпускные?
Фото: novobr.ru

Под запрет проведения массовых мероприятий в Югре попали выпускные вечера: чья это зона ответственности и каким образом школьники Сургутского района попрощаются со своими альма матер, рассказала директор департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Ольга Кочурова.

«Следует сразу развести зоны ответственности, — внесла ясность руководитель департамента, — школа обязана вручить аттестаты, и в прошлом году мы организовывали их вручение по классам — без массовых мероприятий, с организацией площадки для фотографирования.

А проведение выпускных вечеров — это уже зона ответственности родителей. Но поскольку существует запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 20 человек, мы доводим до родителей эту информацию».

Для более юных воспитанников, которым еще рано прощаться со школой новости более радостные: работу лагерей, которые в основной массе работают на базе именно общеобразовательных учреждений, в Сургутском районе приостанавливать пока не планируют. «Мы понимаем, что если у нас в каком-либо лагере будет выявлен ребенок или сотрудник с признаками COVID-19, весь лагерь будет переведен на карантин», — говорит чиновница, подчеркивая, что пока таких случаев не было: во всех учреждениях обеспечено все необходимые санитарно-гигиенические меры. «Все наши сотрудники лагерей вакцинированы, все педагоги сдали ПЦР-тест непосредственно перед началом первой смены, — отмечает Ольга Кочурова. — Мы постоянно проводим проверку организации питания, соблюдения санитарно-гигиенических норм, организовали разведение потоков по отрядам, чтобы уменьшить контакт между воспитанниками».

Справка: На сегодняшний день в Сургутском районе действует 31 лагерь дневного пребывания с общим охватом 2700 человек.


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Сегодня в 17:59, просмотров: 134, комментариев: 0
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