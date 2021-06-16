В администрации Сургута сменился ответственный за капитальное строительство

Директором Управления капитального строительства Сургута назначен Александр Гребешок. На этом посту он сменил Романа Бойко, сообщает Ura.ru со ссылкой на управление массовых коммуникаций администрации Сургута.

Александр Гребешок ранее занимал должность директора МКУ «Управление капитального строительства Сургутского района», а также работал заместителем директора департамента строительства и земельных отношений администрации района.

Известно, что Гребешок уже приступил к исполнению своих обязанностей на новом месте.

Предоставить официальную информацию о его назначении в пресс-службе городской мэрии обещали в ближайшее время.

Ранее стало известно, что заместитель директора департамента городского хозяйства Сургута Константин Карпеткин переходит на аналогичную должность в администрацию Сургутского района.