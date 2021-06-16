В Сургуте молодой мужчина разбился насмерть, пытаясь спасти кота с дерева

В Сургуте 21-летний мужчина упал с дерева и разбился насмерть. На березу он залез, чтобы спасти кота.

Трагедия произошла на улице Привокзальная. Молодой человек увидел на верхушке дерева кота, который не мог спуститься, и решил ему помочь. «Не успев даже добраться до кота, молодой человек сорвался с высоты и упал на припаркованный автомобиль. Травмы, которые получил сургутянин, оказались несовместимыми с жизнью, он скончался на месте происшествия», - сообщает СургутИнформ-ТВ. Уточняется, что погибший был нетрезв.

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