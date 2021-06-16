Жители Сургута пожаловались на слабые лампы в доме по улице Энергетиков

Темнота – друг молодежи. Но сургутянам, живущим в доме номер 31 по улице Энергетиков, такой расклад не нравится. По их словам, управляющая компания установила в подъезде плохие лампы, а отсутствие нормального освещения пугает малышей.

«Темно как в подвале, детям страшно вечером одним подниматься. Несколько раз просили УК заменить, но им все равно, вообще никак не реагируют», – пожаловалась горожанка Мария на портале «Твой Сургут».

В местной администрации ответили, что после обращения управляющая компания провела замену ламп:

«По информации УК «ДЕЗ ВЖР» проведено обследование мест общего пользования. Выполнены работы по регулированию освещенности светильников в местах общего пользования», – прокомментировал представитель мэрии.

Также сургутян попросили самостоятельно обращаться в диспетчерскую службу УК по подобным вопросам.