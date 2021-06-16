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​Детские лагери в Сургуте продолжат работать

Городские лагери для школьников в Сургуте продолжат работу, несмотря на ограничения

​Детские лагери в Сургуте продолжат работать
Фото: detkino.ru

Несмотря на рост заболеваемости, городские лагери не будут закрыты. Об этом сообщила директор департамента образования Сургута Ирина Замятина.

В городе открыто 49 детских лагерей, посещают их почти 7 тысяч детей. Однако в их работу введены ограничения. Если хотя бы один ребенок заболевает инфекционными заболеваниями или COVID-19, лагерь обязан перейти в онлайн-формат. Уже сейчас в таком режиме работают четыре школы Сургута. Все работники лагеря должны иметь справу, которая подтверждает, что они здоровы. Введены обязательные уборки помещений – генеральная, один раз в неделю, и влажная — ежедневная. Кроме того, массовые мероприятия ограничены — их можно проводить только по отрядам.

Город продолжает готовиться и к сезону выездных лагерей. В этом году ребята отправятся отдыхать по трём направлениям — Краснодарский край (496 путёвок), Тюменская область (115 путёвок), Республика Башкортостан (96 путёвок). На сегодняшний день родителями подано уже более 1000 заявок.


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Сегодня в 15:44, просмотров: 253, комментариев: 0
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